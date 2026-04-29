Chieti Femminile | la salvezza delle giovanissime è pura dignità

Il Chieti Femminile ha conquistato la salvezza in Serie C grazie a un pareggio contro la Nuova Alba. La partita si è conclusa con un risultato che ha garantito alle ragazze di mantenere il loro posto nel campionato. La squadra, composta in gran parte da giovani atlete, ha dimostrato determinazione e compattezza nel match decisivo. La vittoria o il pareggio sono stati fondamentali per evitare la retrocessione.

? Cosa sapere Il Chieti Femminile assicura la permanenza in Serie C con il pareggio contro Nuova Alba.. Il gruppo più giovane del girone C supera le difficoltà logistiche e di sponsorizzazioni.. Il Chieti Calcio Femminile assicura la propria permanenza in Serie C dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa in trasferta contro la Nuova Alba di Perugia, squadra che ora disputerà i playoff per la promozione in Serie B contro l’Orobica Bergamo. Sedersi a tavola e parlare di sport a Chieti significa spesso guardare oltre il semplice risultato sul tabellone. Quello che le ragazze neroverdi hanno messo in campo domenica, strappando un punto prezioso contro la capolìst del girone C, è molto più di un pareggio: è una questione di dignità sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti Femminile: la salvezza delle giovanissime è pura dignità Notizie correlate Lotta per la salvezza. Recanatese, a Chieti una partita chiavePremessa: non è che si può gioire più di tanto per un pareggio casalingo che lascia la classifica quasi inalterata per non dire peggio visto che il... Gewiss presenta system pura, un’idea allo stato pura(Adnkronos) – In collaborazione con Gewiss Dall’esperienza di System nasce System Pura, la serie civile che unisce la qualità e l’affidabilità di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scheda squadra Chieti Femminile; IL CHIETI CALCIO FEMMINILE IMPONE IL PARI (1-1) ALLA CAPOLISTA, È SALVO; Calcio femminile / Jesina, serve un miracolo sia sportivo che economico; Bombonera Padel Club chiude al primo posto: ora i quarti regionali di serie C contro L’Aquila. Parte la seconda fase: al via Pool Promozione e Pool SalvezzaROMA-In A2 Femminile prende il via la seconda fase. Nel weekend si gioca la 1a giornata della Pool Promozione e della Pool Salvezza. Il primo effetto del nuovo calcolo per la classifica della Pool ... corrieredellosport.it Chieti, salvezza appesa a un filoChieti, salvezza appesa a un filo Nonostante il pareggio ottenuto ieri a L'Aquila, per il Chieti la strada verso la salvezza resta complicatissima: il club teatino, infatti, sta per essere penalizzato ... rainews.it CAISSA ITALIA PENTOLE AGNELLI CAMPIONE D'ITALIA FEMMINILE Dopo un ultimo turno drammatico, in cui la capolista Fischer Chieti veniva battuta da Pedone Isolano, Caissa Italia Pentole Agnelli, in seguito alla patta ottenuta da Enrica Zito contro Silvia - facebook.com facebook