Chi sta con il generale a Udine | tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci

A Udine si sono riunite persone che hanno deciso di sostenere il generale Vannacci, con alcuni che hanno espresso entusiasmo e altri che hanno partecipato con un atteggiamento più positivo. La presenza di queste persone si è manifestata attraverso vari nomi e identità, senza che siano stati fatti collegamenti con altre figure o eventi. La manifestazione ha avuto un riscontro pubblico, con diverse persone che hanno condiviso l’apprezzamento per il messaggio trasmesso.