Chi sta con il generale a Udine | tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci
A Udine si sono riunite persone che hanno deciso di sostenere il generale Vannacci, con alcuni che hanno espresso entusiasmo e altri che hanno partecipato con un atteggiamento più positivo. La presenza di queste persone si è manifestata attraverso vari nomi e identità, senza che siano stati fatti collegamenti con altre figure o eventi. La manifestazione ha avuto un riscontro pubblico, con diverse persone che hanno condiviso l’apprezzamento per il messaggio trasmesso.
L’ottimismo è già fra i cliché più gettonati. Ma anche l’entusiasmo fa ormai parte del bagaglio delle immagini da esibire in pubblico. E che dire dell’orgoglio? Da sempre è uno degli abiti sartoriali più ostentati e amati dalla destra tricolore. Figurarsi per la nuova destra-destra, quella del.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci
Ascesa (e discesa) di Vannacci a Udine: tutti i retroscena e i nomi che sostengono il generaleQuando avvenne il vostro primo contatto?“Circa un anno e mezzo prima delle europee uscì il libro “Il mondo al contrario”.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Chi sta con il generale a Udine: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Napoli, l’Anpi e la procura ricordano il giudice Panevino; Sanità territoriale, no di Fimmg Formazione: Il Dl ci penalizza e indebolisce l’assistenza.
Buongiorno, chi è già sveglio scriva Presente - facebook.com facebook
Caso Rocchi, chi sbaglia paga e una designazione vale 4mila euro: i conti in tasca agli arbitri x.com