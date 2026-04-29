Chi sta con il generale a Udine | tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci

Da udinetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine si sono riunite persone che hanno deciso di sostenere il generale Vannacci, con alcuni che hanno espresso entusiasmo e altri che hanno partecipato con un atteggiamento più positivo. La presenza di queste persone si è manifestata attraverso vari nomi e identità, senza che siano stati fatti collegamenti con altre figure o eventi. La manifestazione ha avuto un riscontro pubblico, con diverse persone che hanno condiviso l’apprezzamento per il messaggio trasmesso.

L’ottimismo è già fra i cliché più gettonati. Ma anche l’entusiasmo fa ormai parte del bagaglio delle immagini da esibire in pubblico. E che dire dell’orgoglio? Da sempre è uno degli abiti sartoriali più ostentati e amati dalla destra tricolore. Figurarsi per la nuova destra-destra, quella del.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci

Ascesa (e discesa) di Vannacci a Udine: tutti i retroscena e i nomi che sostengono il generaleQuando avvenne il vostro primo contatto?“Circa un anno e mezzo prima delle europee uscì il libro “Il mondo al contrario”.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Chi sta con il generale a Udine: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Napoli, l’Anpi e la procura ricordano il giudice Panevino; Sanità territoriale, no di Fimmg Formazione: Il Dl ci penalizza e indebolisce l’assistenza.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.