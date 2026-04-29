Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli e trasmessa dalle 21,20. La trasmissione si occupa di casi di scomparsa e di persone scomparse, presentando racconti e aggiornamenti su diverse storie in corso. La puntata include anche collegamenti con le persone coinvolte e aggiornamenti su indagini in corso.

Questa sera – mercoledì 29 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. A Chi l’ha visto?, dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, ci si chiede: chi ha fatto entrare la ricina in quella casa? Acquisiti tutti i dati sul cellulare di Alice, la sorella maggiore che la sera del 23 dicembre – la sera su cui si concentra l’attenzione degli inquirenti – non ha cenato con i familiari perché era fuori per una pizza con gli amici.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 29 aprile 2026 su Rai 3

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