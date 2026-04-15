Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 15 aprile 2026 su Rai 3

Da tpi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, alle 21:20, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli, va in onda ogni mercoledì sera e si occupa di casi di persone scomparse. La puntata del 15 aprile 2026 sarà trasmessa come di consueto e tratta argomenti legati a situazioni di persone scomparse e di indagini in corso.

Questa sera – mercoledì 15 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La violenza giovanile sta diventando un’emergenza: quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi, è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all’intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, il medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.🔗 Leggi su Tpi.it

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