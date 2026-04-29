Stasera, su Rai 3, torna “Chi l’ha visto?” con un nuovo episodio dedicato a un caso di avvelenamento a Campobasso. Federica Sciarelli conduce la puntata, incentrata su un mistero ancora irrisolto che ha coinvolto alcune persone nel capoluogo molisano. La trasmissione approfondisce i dettagli di questa vicenda, cercando di fare luce sugli elementi raccolti finora. La puntata va in onda mercoledì 29 aprile in prima serata.

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© Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto?, il mistero delle avvelenate di Campobasso al centro della puntata

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