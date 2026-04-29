Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 29 aprile 2026

Torna “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse torna con una nuova puntata in diretta trasmessa stasera, mercoledì 29 aprile 2026, su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i casi al centro del programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 29 aprile 2026. Stasera, mercoledì 29 aprile 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 29 aprile 2026, parte con il caso della morte di mamma e figlia a Campobasso.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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