‘Chi l’ha visto?’ dal giallo di Campobasso all’omicidio di Foggia | le anticipazioni della puntata di stasera

Stasera alle 21, andrà in onda una nuova puntata di 'Chi l’ha visto?', dedicata a due casi irrisolti. Uno riguarda la morte di una madre e di sua figlia a Campobasso, un altro riguarda un omicidio avvenuto a Foggia. La trasmissione presenterà aggiornamenti e nuove informazioni sui due episodi ancora aperti, con interviste e testimonianze raccolte negli ultimi giorni.

(Adnkronos) – Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. A 'Chi l’ha visto?' in onda stasera, mercoledì 29 aprile alle 21.20 su Rai 3, dopo i risultati del Centro Antiveleni di Pavia, ci si chiede: chi ha fatto entrare la ricina in quella casa? Acquisiti tutti i dati sul cellulare di.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 22/04/2026 - Video; 'Chi l'ha visto' stasera in tv, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 22 aprile; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 22 aprile 2026. Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 29 aprile 2026La ricina somministrata madre e figlia ad Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e gli altri argomenti presentati da Federica Sciarelli ... today.it Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 29 aprileStasera, mercoledì 29 aprile 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso della ricina a Campobasso profanazione della tomba di Pamela Genini ... gazzetta.it Ecco chi la propone e perché. Voi siete d'accordo - facebook.com facebook Caso Rocchi, chi sbaglia paga e una designazione vale 4mila euro: i conti in tasca agli arbitri x.com