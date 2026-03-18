C' è chi tratta con l' Iran per attraversare lo Stretto di Hormuz

Il segretario al Tesoro americano ha dichiarato lunedì alla CNBC che gli Stati Uniti stanno permettendo alle navi iraniane di attraversare lo Stretto di Hormuz per rifornire altre destinazioni. Questa affermazione suggerisce un atteggiamento di tolleranza da parte degli Stati Uniti nei confronti delle attività navali iraniane nella zona strategica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi o motivazioni dietro questa scelta.

Diverse petroliere e gasiere hanno navigato lungo una rotta anomala facendosi "identificare". Come funziona la soluzione diplomatica per aprire lo Stretto L'Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra I tempi della guerra, l'unità di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran. L'analisi di Benny Gantz Quando il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha detto lunedì alla Cnbc che gli Stati Uniti stanno “lasciando che le navi iraniane escano dallo Stretto di Hormuz per rifornire il resto del mondo”, in molti sono rimasti perplessi. Soprattutto perché secondo i dati ufficiali, l’Iran ha aumentato le proprie esportazioni di petrolio attraverso Hormuz – da 2 milioni di barili al giorno a febbraio a 2,1 dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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