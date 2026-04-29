Il direttore sportivo della Juventus ha dichiarato che nessuna squadra di Serie C desiderava l’ingresso della Juventus U23 nel campionato. Ha inoltre definito questa posizione come una visione miope, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La questione riguarda il coinvolgimento delle squadre di terza divisione nel progetto di sviluppo dei giovani calciatori. La discussione sulla partecipazione della squadra B della Juventus continua a suscitare attenzione nel mondo del calcio italiano.

Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che.» Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli Zhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero.» Mercato Juve: Kelly o Gatti, chi tenere il prossimo anno? I raggi X sui due difensori bianconeri Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cherubini: «Nessuno in Serie C voleva la Juventus U23, ma è una visione miope»

Notizie correlate

Ex ospedale, Pelliccia: "Perfetto per la facoltà di medicina ma a Viterbo visione miope sul futuro"Mentre il cantiere sta per prendere il via all'ex ospedale grande degli infermi di Viterbo, il dibattito sul plesso di Colle del duomo si riaccende.

Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope»

Una raccolta di contenuti

Parma, Cherubini: Nessuno voleva la Juve U23, ora ce ne sono quattro e sembra che occupiamo spaziFederico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto in occasione del panel I giovani nel sistema calcio italiano, organizzato all’Arena Civica di ... tuttojuve.com

Cherubini: «Iscriverei la seconda squadra del Parma in D»Durante il Panel I giovani nel sistema calcio italiano, organizzato in occasione della finale di Coppa Italia U20, l’amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, è intervenuto portando num ... sportparma.com