Che ne sai tu di un campo di grano?

Nel nuovo numero di Cose spiegate bene si affronta il tema dell'agricoltura e dell'allevamento, con un focus su un campo di grano. Il numero esplora aspetti pratici e concreti di queste attività, offrendo informazioni chiare e dettagliate. La pubblicazione si rivolge a chi desidera comprendere meglio questi settori, senza ricorrere a analisi complesse o interpretazioni. È disponibile in abbonamento e si propone come uno strumento informativo diretto e accessibile.

È il titolo del nuovo numero di Cose spiegate bene: parla di agricoltura e allevamento, e abbonate e abbonati del Post possono già ordinarlo in anticipo Sappiamo che il latte che beviamo viene dalle vacche, ma pochi sanno come funziona davvero un allevamento e il mercato che lo regola. Sappiamo che esistono sfruttamento e caporalato, ma è difficile associarli ai pomodori che compriamo al supermercato. Nel mezzo tra i campi coltivati o gli allevamenti e le nostre tavole ci sono macchinari guidati da satelliti, sussidi europei da miliardi di euro, lo sviluppo dell’agricoltura di precisione e animali che non vedono mai la luce del sole. Il...🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Che ne sai tu di un campo di grano? Minecraft ITA S1 E90 - che ne sai tu di un campo di grano Notizie correlate Che ne sai tu di un campo di grano (COSE Spiegate bene), a MantovaI giornalisti del Post Emanuele Menietti e Isaia Invernizzi presentano Che ne sai tu di un campo di grano, il nuovo numero della rivista COSE... Salone Internazionale del Libro: Che ne sai tu di un campo di grano (COSE Spiegate bene)Il giornalista e scrittore Michele Serra e il direttore editoriale del Post Luca Sofri presentano Che ne sai tu di un campo di grano, il nuovo numero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al Salone Internazionale del Libro di Torino torna il Bosco degli Scrittori di Aboca Edizioni; Il Club Canzoni sotto la pelle: ospiti e puntate; Overtourism d’alta quota; Top Gun torna al cinema per i 40 anni e tu sai già che ci andrai anche se fingi di stare ancora decidendo. Fuori Miart/Che ne sai tu di un campo di grano, a Milano? Pronti all’opening di Wheatfield di Agnes Denes, realizzato con l’aiuto dei cittadiniImmaginate un campo di grano di 50mila metri quadrati nel bel mezzo dei grattacieli milanesi. Sembra impossibile? E invece no, tutto merito dell’opera d’arte ambientale ideata dall’artista americana ... exibart.com Trenitalia, che ne sai tu di un campo di grano?9 agosto 2015. Frecciabianca 9822 partito da Lecce per Milano. All’altezza di Forlì, la ragazza seduta accanto a me mi chiede di collegare il caricatore del suo Iphone alla presa di fronte al mio ... ilfattoquotidiano.it Nella ristorazione ci sono stelle che si conquistano con fatica e stelle che si ricevono in dono dal - facebook.com facebook "Da tempo denunciamo una degenerazione squadristica di elementi che in nome dell'autodifesa minacciano e aggrediscono nelle scuole e per strada chi individuano come nemico di Israele. Basta omertà dall'alto per questi estremisti sospinti al fanatismo da l x.com