Che ne sai tu di un campo di grano COSE Spiegate bene a Mantova
I giornalisti del Post Emanuele Menietti e Isaia Invernizzi presentano Che ne sai tu di un campo di grano, il nuovo numero della rivista COSE Spiegate bene, a cura del Post in collaborazione con Iperborea. Ingresso libero.🔗 Leggi su Ilpost.it
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