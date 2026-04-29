Nella semifinale di andata di Champions League, Atletico Madrid e Arsenal si sono affrontate in una partita che si è conclusa con un pareggio di 1-1. Entrambe le squadre hanno segnato un rigore ciascuna, mantenendo vivo il risultato prima del ritorno. La sfida si è svolta dopo una precedente gara tra Psg e Bayern Monaco, conclusa con un punteggio molto più alto.

MADRID – Dopo lo scoppiettante 5-4 fra Psg e Bayern Monaco, finisce 1-1 la partita d’andatadella semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Sono i gol dagli 11 metri di Gyokeres e Alvarez a mettere il marchio su una sfida che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno. Dopo 6 minuti, Madueke se ne va a due uomini sulla destra e crossa sul secondo palo, ma Hincapie impatta male al volo da buona posizione e mette a lato. Al 14' si fanno vedere i padroni di casa, quando Alvarez si libera con una magia e calcia dal limite con il destro ma Raya è decisivo e respinge in tuffo. Alla mezz’ora è Madueke a provarci sul versante opposto, con bel sinistro a rientrare dalla distanza che termina a lato di un soffio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Champions: Atletico Madrid e Arsenal pareggiano (1-1) con un rigore a testa

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