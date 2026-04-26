Un atleta marchigiano si è aggiudicato la vittoria al Garrett Contest disputato a Cesenatico, piazza Andrea Costa, con un totale di 34 target colpiti. L'evento internazionale ha visto la partecipazione di circa 300 persone, tra appassionati e famiglie, che hanno assistito alla competizione. La gara si è svolta in un contesto di grande partecipazione, con diversi concorrenti impegnati in prove di precisione e abilità.

? Cosa sapere Il marchigiano Valeri vince il Garrett Contest a piazza Andrea Costa con 34 target.. L'evento internazionale a Cesenatico ha coinvolto 300 partecipanti tra appassionati e famiglie.. Il litorale di fronte a piazza Andrea Costa ha oggi la decima edizione del Garrett Contest, dove il marchigiano Valeri ha conquistato il titolo con 34 target rinvenuti durante la competizione. La spiaggia libera è stata il palcoscenico per una sfida internazionale di metal detecting che ha attirato circa 300 persone tra appassionati e famiglie. L’evento, organizzato da Detector Shop, si è trasformato in un grande raduno che ha coinvolto partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesori sotto la sabbia: Valeri trionfa al Garrett Contest con 34 target

Notizie correlate

La Dance Dream in ballo al Garrett ContestCi saranno tanti spettacoli ed attrazioni a Cesenatico, dove il centro del lungomare si prepara ad accogliere una nuova edizione del Garrett Contest,...

Animazione, divertimento e 300 persone sulla spiaggia libera per il Garrett Contest: ecco chi ha vintoSi è conclusa oggi sulla spiaggia libera davanti a piazza Andrea Costa la decima edizione del Garrett Contest, uno degli appuntamenti più attesi nel...