Cerca una pensione per il tuo cane prima che arrivino le ferie | scegli chi propone asilo e notti di prova per evitare truffe

Molti proprietari di cani cercano un posto dove farli stare prima delle ferie, spesso all’ultimo momento. Diverse strutture offrono servizi di pensione e notti di prova per garantire un soggiorno sicuro e affidabile. Questa situazione porta a un aumento delle richieste di aiuto, con alcune persone che si affidano a soluzioni trovate all’ultimo minuto senza verificare l’affidabilità. La scelta di strutture con servizi di prova mira a prevenire eventuali truffe.

Troppe persone si rivolgono all'ultimo istante, prima della partenza per le vacanze, a chi propone pensione per i cani. Diffidate di chi vi dice sì senza avervi prima chiesto di far fare esperienze di socializzazione e prove prima della partenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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