È stata annunciata l’apertura delle candidature per la guida ai creatori digitali 2026, organizzata da una nota pubblicazione online. Gli utenti possono proporre i loro talenti preferiti, con l’obiettivo di eleggere il “re del web” del prossimo anno. La selezione avviene attraverso una votazione pubblica, che permette ai fan di contribuire alla scelta finale del loro creator preferito.

Mashable apre le candidature per l’edizione 2026 della sua guida ai creatori digitali, permettendo agli utenti di proporre i propri talenti preferiti per il titolo di Mashable 101 Fan Fave. L’iniziativa punta a valorizzare quelle voci che, nell’ultimo anno, sono riuscite a ritagliarsi uno spazio unico nel web. L’obiettivo è dare visibilità a chi utilizza i propri canali per istruire, divertire o portare, diventando così un profilo imperdibile da seguire. Il progetto nasce dall’abitudine quasi ossessiva dello staff di Mashable di monitorare costantemente i flussi dei social media, un comportamento che riflette le abitudini di consumo di gran parte del pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chi sarà il re del web 2026? Scegli il tuo creator preferito

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