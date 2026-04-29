Caso Portanova | il calcio sotto accusa per l’etica delle società

Il caso Portanova riguarda la condanna del calciatore per violenza sessuale, con sentenze definitive in primo e secondo grado. La vicenda ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio e tra il pubblico, portando alla luce questioni legate all’etica e alla responsabilità delle società sportive. La condanna è stata confermata dalle corti giudiziarie, mentre il giocatore rimane coinvolto in un procedimento penale che ha attirato l’attenzione dei media.

? Cosa sapere Il calciatore Manolo Portanova è condannato in primo e secondo grado per violenza sessuale.. L'avvocata Claudia Bini denuncia l'inerzia delle società sportive italiane di fronte alle accuse.. L’avvocata Claudia Bini, rappresentante dell’associazione Donna Chiama Donna di Siena e parte civile nel procedimento che vede coinvolto il calciatore Manolo Portanova, denuncia un clima di totale assenza di responsabilità da parte delle società sportive italiane di fronte alle accuse di violenza sessuale. Il caso che scuote il mondo del calcio, con la condanna del giocatore sia in primo grado che in secondo grado per violenza sessuale di gruppo e lesioni, solleva interrogativi profondi sulla gestione etica degli atleti sotto processo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Portanova: il calcio sotto accusa per l’etica delle società Notizie correlate Ice: Gamification dell’arresto, addestramento sotto accusa. Etica#### Lead Gli agenti dell'Ice stanno sperimentando un nuovo metodo di addestramento che ha destato preoccupazioni etiche. Caso Portanova: il buco normativo che permette il calcio dopo lo stupro? Cosa sapere Manolo Portanova condannato in primo grado per lo stupro di una donna di 21 anni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blog | Manolo Portanova in campo dopo la condanna: per quanto il calcio potrà ignorare la violenza?; Caso Portanova, attacco alla Reggiana calcio: Condannato per stupro di gruppo ma non sospeso, alzato un muro di gomma; Omertà nel calcio, la denuncia dei centri antiviolenza sul caso Portanova; Caso Portanova, i centri antiviolenza dell'Emilia Romagna polemizzano: Ancora nessuna sospensione da parte della Reggiana. Omertà nel calcio, la denuncia dei centri antiviolenza sul caso PortanovaContinuano a chiedere provvedimenti per il giocatore della Reggiana, condannato a 6 anni per stupro di gruppo anche in appello ... rainews.it La Reggiana sospenda Portanova fino alla CassazioneREGGIO EMILIA – Consiglio comunale spaccato anche sul caso del calciatore (e capitano) della Reggiana Manolo Portanova, condannato a 6 anni di reclusione anche dalla Corte d’Appello di Firenze per vio ... reggionline.com L'INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL CASO PORTANOVA Manolo Portanova è stato condannato in secondo grado a 6 anni di carcere il 17 aprile. Domenica 19 aprile è sceso in campo con la Reggiana, avvolta intorno al suo braccio la fascia di capitano. E q - facebook.com facebook Gli avvocati di casa Portanova se vogliono bene alla famiglia sarebbe il caso cominciassero a dire al padre di tacitare i suoi social, che ormai è a un passo dallo scavallare la gogna della vittima e a finire direttamente sul penale. x.com