caso minetti verifiche su adozioni e procedimento penale

Le autorità stanno esaminando le pratiche di adozione e il procedimento penale legato al caso Minetti. I legali coinvolti hanno consegnato alla Procura generale di Milano tutta la documentazione giudiziaria relativa alla vicenda. La verifica riguarda aspetti legali e procedurali connessi alle adozioni oggetto dell'indagine. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sui riscontri emersi dalle verifiche in corso.

Verifiche da portare a termine il prima possibile, e andando alla fonte, per stabilire se i presupposti per concedere la grazia a Nicole Minetti siano concreti e fondati, oppure fare marcia indietro e ribaltare il parere con l’amara constatazione che forse la funzione rieducativa della pena ha mal funzionato. La Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni, preme sull’acceleratore con una serie di verifiche all’estero. Nel mirino dell’Interpol, delegata dal sostituto pg Gaetano Brusa, ci sono alcune punti nodali e che hanno indotto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a firmare l’atto di clemenza per l’ex consigliera regionale lombarda ritenendo prevalenti le ragioni di «umanità» e su cui da qualche giorno si sono addensate nubi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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