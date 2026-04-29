Le autorità uruguaiane stanno conducendo controlli sull’adozione di un minore coinvolta nel caso Minetti, dopo che i media locali hanno segnalato irregolarità nel procedimento. La stampa del paese sudamericano ha ripercorso le fasi del processo, evidenziando anomalie e possibili irregolarità. Le verifiche riguardano documenti e procedure adottate, mentre le autorità italiane sono state informate degli sviluppi. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione pubblica e di indagini ufficiali.

La vicenda è giunta sulla stampa del paese sudamericano, che sta ripercorrendo gli step che hanno condotto l'Istituto per l'Infanzia e l'Adolescenza ad affidare il bambino all'ex igienista dentale e al compagno La vicenda relativa aNicole Minettidomina la scena anche suimedia uruguaiani, dove si intensificano le indiscrezioni riguardo la passatacattiva gestionedell’Inau(Istituto per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Uruguay), ente chegestisce le adozioninel Paese sudamericano. Una fonte prossima alla stessa organizzazione ha rilasciato una decisa dichiarazione al quotidianoLa Daria: “L’adozione del bambino è sempre stata considerataaltamente irregolare“, citando unlegametra la coppia Minetti-Cipriani e l’Inau.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Minetti, verifiche su adozione dai Media in Uruguay: ‘Altamente irregolare’

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