Caso Minetti ora anche i politici in Uruguay vogliono vederci chiaro Il sospetto della deputata Barrera | L’ombra della tratta di bambini

In Uruguay, i rappresentanti politici hanno richiesto chiarimenti sul caso di Nicole Minetti, coinvolta in una vicenda di adozione internazionale. La deputata Barrera ha espresso il sospetto che l’adozione possa essere stata utilizzata come strumento per ottenere una grazia. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e politica, portando all’apertura di indagini sulle procedure adottive e sui possibili collegamenti con il caso Minetti.

La politica uruguaiana vuole vederci chiaro sul caso di Nicole Minetti, della grazia ricevuta ma soprattutto dell’adozione internazionale che le è servita, di fatto, per ottenerla. «Oggi ho inoltrato diverse richieste di rapporti a vari ministeri e una di accesso alle informazioni alla Procura Generale della Nazione, per fare luce su questo caso». L’annuncio è quello della deputata Graciela Barrera, del Frente Amplio, che ha presentato una serie di pedidos de informes, ovvero le nostre interrogazioni, ai vari ministeri. Barrera: «Vogliamo capire se c’è stata una forma di tratta delle persone e se bambini dell’Inau sono stati portati lì». Barrera, contattata da Il Messaggero ha spiegato: «In questa storia dell’adozione del bambino da parte di Giuseppe Cipriani Jr.🔗 Leggi su Open.online

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