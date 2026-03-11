Pedemontana Tratta D Breve | il Tar vuole vederci chiaro e rinvia l' udienza al 18 novembre

Il Tar ha deciso di rinviare al 18 novembre 2026 l’udienza riguardante la Pedemontana, tratta D Breve. La decisione arriva dopo la prima udienza nel procedimento legale in corso. La data dello slittamento è stata comunicata ufficialmente dal Tribunale amministrativo regionale, che ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento prima di procedere.

Ricorso al Tar: dopo la prima udienza il Tribunale amministrativo regionale rimanda tutto al 18 novembre 2026. Lo annunciano i sindaci dei Comuni brianzoli che hanno fatto ricorso al Tar dopo l'approvazione della Tratta D Breve di Pedemontana (approvata a dicembre 2025). In una nota congiunta.