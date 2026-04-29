Caso Minetti Meloni blinda Nordio | Rispettata la legge

Dopo le polemiche scatenate dal caso Nicole Minetti, la premier ha dichiarato di fidarsi del ministro della Giustizia e di non avere competenze sulla questione della grazia. Durante la conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri, Meloni ha affermato che la legge è stata rispettata e ha evitato di entrare nel merito delle decisioni giudiziarie. La discussione sulla vicenda ha suscitato reazioni politiche e mediatiche nel paese.

Mi fido del ministro Nordio e sulla grazia la competenza non è mia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde così, nella conferenza post Cdm, ai giornalisti che le chiedono del caso Nicole Minetti. “Ad oggi escludo ipotesi di dimissioni del ministro “, assicura la premier che aggiunge: “Questo procedimento non ha seguito in niente un iter diverso da quello che hanno seguito gli altri procedimenti e quindi è stato portato avanti nel rispetto della legge, nel rispetto della prassi. Chiaramente sono poi emersi altri elementi. Sulla base di quegli elementi il Presidente della Repubblica ha chiesto per il nostro tramite, a chi deve fare sempre le verifiche, e quindi torniamo ovviamente alle Procure Generali per fare ulteriori accertamenti, e io sono d’accordo sul fatto che vadano fatti ulteriori accertamenti”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Minetti, Meloni blinda Nordio: “Rispettata la legge” Notizie correlate Caso Minetti, Meloni: "Mi fido di Nordio, rispettata la legge"“Mi fido del ministro Carlo Nordio e per quello che riguarda la conferma della grazia” a Nicole Minetti ,”credo che la competenza non sia la mia”. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa di Mattarella; Caso Minetti, Meloni: Gli accertamenti vanno fatti, ma mi fido di Nordio. Escludo le dimissioni; Mi fido. Meloni blinda Nordio sul caso Minetti (sperando che non esca altro); Sul caso Minetti Fdi blinda ancora Nordio. Per Bignami non si deve dimettere. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa di MattarellaLa premier: Prassi rispettata, le indagini le fa la magistratura. La grazia? Non sono io che devo dire che cosa deve fare il capo dello Stato. Il ministro: Io nel ranch di Cipriani? Follia ... ilgiorno.it Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it 29 Aprile: caso Minetti, la guerra fa aumentare i prezzi su tutto, Re Carlo da Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook PODCAST | Il caso Minetti divide l'Uruguay, tra indignazione e scetticismo. Il reportage da Montevideo (di Marcello Campo) #ANSA x.com