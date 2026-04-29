Caso Minetti Giorgia Meloni rompe il silenzio | l’annuncio su Nordio

Giorgia Meloni ha deciso di intervenire pubblicamente sul caso Minetti, commentando l’annuncio di Nordio riguardo alle prossime mosse delle autorità giudiziarie. La vicenda coinvolge diversi aspetti legali e politici, con sviluppi che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane. La posizione della premier si inserisce in un quadro più ampio di rapporti tra istituzioni e giustizia, che continua a suscitare attenzione.

Un caso che si muove tra giustizia, politica e istituzioni, con un equilibrio delicato che ora rischia di incrinarsi. A Roma, nelle stanze di Palazzo Chigi, la linea del governo prende forma mentre la vicenda legata alla grazia a Nicole Minetti continua ad allargarsi, trascinando con sé interrogativi e tensioni. La premier rompe il silenzio, ma senza sciogliere tutti i nodi. Minetti-gate, Meloni difende Nordio ed esclude le dimissioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene direttamente sul caso Minetti e lo fa con parole nette: «Mi fido di lui, escludo le dimissioni». Il riferimento è al ministro della Giustizia Carlo Nordio, finito al centro delle polemiche dopo la concessione della grazia all’ex parlamentare.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Minetti, Giorgia Meloni rompe il silenzio: l’annuncio su Nordio Notizie correlate Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa del ColleRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio. Il silenzio e l’attesa di MattarellaRoma, 27 aprile 2026 – Alza le b arricate, ma tiene un piede sulla scialuppa di salvataggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Minetti, nuova tegola dalla giustizia. Il silenzio imbarazzato del governo; Quando Meloni disse mi sono vergognata della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle istituzioni; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Caso Minetti, Meloni: Gli accertamenti vanno fatti, ma mi fido di Nordio. Escludo le dimissioni. Caso Minetti, Meloni blinda Nordio: Rispettata la leggeLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio (Foto ... msn.com Caso Minetti, Meloni: Escludo le dimissioni di NordioGiorgia Meloni, in conferenza stampa per il decreto lavoro, affronta anche il caso Nicol Minetti. La premier esclude errori da parte del ministro di Giustizia, nell'iter che prepara la concessione del ... tg.la7.it Il caso Minetti, l’importanza della grazia e le ombre da chiarire per salvare l’istituto x.com 29 Aprile: caso Minetti, la guerra fa aumentare i prezzi su tutto, Re Carlo da Trump #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook