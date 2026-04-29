Nuovi dettagli inquietanti emergono sul caso Epstein, riguardanti giovani coinvolti in situazioni di droga e abusi nel ranch in New Mexico. Si tratta di informazioni raccolte dai file del finanziere statunitense, già noto per le accuse di pedofilia e per la rete di rapporti con persone influenti. Le indagini stanno portando alla luce fatti che aumentano la gravità del caso e la portata delle presunte attività illecite.

Emergono nuovi, raccapriccianti particolari sul caso dei file di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano a capo di una congregazione potente di pervertiti. Nuovi racconti di violenze che sarebbero avvenuti nello stato del New Mexico. Il ranch del pedofilo. Non solo ragazze ma anche giovani ragazzi sarebbero stati “drogati e stuprati” nel ranch di Jeffrey Epstein in New Mexico. La rivelazione sarebbe contenuta in un nuovo rapporto, citato dal New York Post, secondo cui nella proprietà isolata, definita “il ranch dell’orrore” sarebbero avvenuti abusi anche ai danni di giovani ragazzi portati lì con l’inganno. Leggi anche Il videogioco macabro che spopola tra i ragazzini americani: "Come sopravvivere sull'isola di Epstein".🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein nuovi orrori: “Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico”

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Temi più discussi: Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico; Nuove ombre sul ranch di Epstein, 'giovani drogati e stuprati'; Nello Zorro Ranch di Epstein in New Mexico sono stati violentati e drogati anche giovani ragazzi; Nel ranch Zorro di Epstein drogati e stuprati anche giovani ragazzi.

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