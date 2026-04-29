Caso Cattelani dopo lo scontro l’ex assessore guarda alle elezioni 2027 | Pronto a rimettermi in gioco

Dopo le dimissioni dell’assessore e la revoca delle deleghe da parte del sindaco, la vicenda legata a Juri Cattelani si sono aggiunte nuove tappe. Cattelani, ex assessore, ha dichiarato di essere pronto a partecipare alle prossime elezioni comunali del 2027 e di voler tornare in campo. La questione ha attirato l’attenzione sulla dinamica politica locale e sulle future scelte della maggioranza.

Caravaggio. Si arricchisce di un nuovo passaggio la vicenda legata alle dimissioni dell’assessore Juri Cattelani e alla revoca delle deleghe da parte del sindaco Claudio Bolandrini. Dopo il terremoto in giunta, resta ora da definire la gestione degli incarichi rimasti vacanti: la soluzione più probabile, al momento, è che le deleghe vengano assunte direttamente dal primo cittadino fino alla fine del mandato senza, quindi, procedere con ulteriori rimpasti. L’ex assessore, intanto, si dice pronto a rimettersi in gioco in vista delle elezioni amministrative del 2027. Nel frattempo arriva la posizione ufficiale di sindaco e giunta, che intervengono con un comunicato articolato per rispondere alle dichiarazioni dell’ex assessore.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Ciclismo, il ritorno di Domenico Pozzovivo a 43 anni: “Pronto a rimettermi in gioco”Roma, 3 aprile 2026 – In un momento in cui lo sport italiano, sull'onda emotiva del disastro del calcio, con il terzo Mondiale di fila saltato, cerca... Alle elezioni politiche del 2027 con un nuovo sistema elettorale? Ecco cosa prevede lo "Stabilicum"E’ stato raggiunto nella notte un accordo di maggioranza per la modifica della legge elettorale con cui si potrebbe votare alle politiche del 2027 . Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Anche Juri Cattelani si dimette: Ma è un arrivederci; Caravaggio, il caso della candidatura a Capitale del libro e l’assessore licenziato: Motivazioni fantasiose; Il sindaco al contrattacco: Juri Cattelani non si è dimesso, l’ho cacciato io; La Giunta si schiera contro Juri Cattelani e fa quadrato intorno al sindaco. Caravaggio, il caso della candidatura a Capitale del libro e l’assessore licenziato: «Motivazioni fantasiose»Cattelani risponde a Bolandrini, che gli ha tolto le deleghe. Il primo cittadino: botta a risposta a distanza sui motivi dello strappo e sulla ricostruzione della vicenda ... bergamo.corriere.it COMUNE DI CARAVAGGIO: DECRETO N. 9 Il Sindaco Claudio Bolandrini ha firmato il Decreto N. 9 che dispone, con effetto immediato, il ritiro delle deleghe all'Assessore Juri Cattelani. Ecco i punti chiave e le motivazioni riportate nel documento ufficiale che - facebook.com facebook