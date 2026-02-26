Alle elezioni politiche del 2027 con un nuovo sistema elettorale? Ecco cosa prevede lo Stabilicum

Nella notte è stato definito un accordo di maggioranza per cambiare la legge elettorale in vista delle elezioni politiche del 2027. La nuova normativa, chiamata

E’ stato raggiunto nella notte un accordo di maggioranza per la modifica della legge elettorale con cui si potrebbe votare alle politiche del 2027. Gli sherpa della coalizione del centrodestra hanno raggiunto l’intesa su uno «schema di massima» con alcuni nodi, come le preferenze, ancora da sciogliere, per i quali l’ultima parola spetta ai leader, prima che i tecnici traducano tutto in un testo da presentare in Parlamento, prima del referendum sulla separazione delle carriere tra pm e giudici. Ecco alcuni punti saliente dell’accordo. Il nuovo sistema battezzato come "Stabilicum" La nuova legge elettorale è mirata a «garantire stabilità» con un premio di maggioranza «non eccessivo» e per questo è stato già battezzato da qualcuno come 'Stabilicum', viene riferito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

