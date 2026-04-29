Casamicciola cede strada | famiglie sgomberate

Una frana si è verificata a Casamicciola, sull'isola d'Ischia, causando il cedimento di una strada. Le autorità hanno disposto lo sgombero di alcune famiglie residenti nelle vicinanze a causa dei rischi legati al movimento del terreno. La zona interessata non ha registrato piogge o maltempo nelle ultime ore, ma il problema persiste nonostante questa assenza di precipitazioni. La situazione è ancora sotto osservazione.

Frana ancora Casamicciola, sull'isola d'Ischia. E stavolta non c'entra la pioggia o il maltempo. Da un po', infatti, in zona, non si registra abbondanza di precipitazioni. Fatto sta che sono intervenuti i Vigili del fuoco e si è provveduto all'allontanamento in sicurezza di numerose persone. Le.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torri sgomberate, incontro al Senato. Le opposizioni locali e nazionali: "Famiglie in strada, è crisi sociale"Superata la fase di svuotamento delle torri, lo sgombero del Grattacielo diventa sempre più un caso politico. Maltempo, cede una strada a Palermo: diverse famiglie isolateAlcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati con la propria macchina per via della pioggia. Altri aggiornamenti Casamicciola Terme, cede la strada in via Selva Pera: evacuate 23 personeEmergenza e sicurezza sul territorio Casamicciola Terme, cede la strada in via Selva Pera: evacuate 23 persone Sgombero per 6 nuclei familiari tra i civici 6 e 23, area interdetta al transito. In ... ildispariquotidiano.it Casamicciola, cede strada, famiglie sgomberateFrana ancora Casamicciola, sull'isola d'Ischia. E stavolta non c'entra la pioggia o il maltempo. Da un po', infatti, in zona, non si registra abbondanza di precipitazioni. Fatto sta che sono intervenu ... napolitoday.it