Capitale dell’arte In teatro artisti e ospiti per illustrare gli eventi

Sabato scorso, la città ha ospitato un evento pubblico per festeggiare il riconoscimento di Carrara come capitale toscana dell’arte contemporanea. In programma, spettacoli teatrali e interventi di artisti locali e nazionali. La manifestazione ha coinvolto cittadini di tutte le età, offrendo un momento di condivisione e valorizzazione del settore artistico. La giornata si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Una festa aperta a tutta la città per celebrare ‘ Carrara capitale toscana dell’arte contemporanea ’. L’appuntamento gratuito è per sabato 9 e domenica 10 maggio al teatro Animosi con un ricco programma di iniziative in cui saranno svelati gli appuntamenti che nei prossimi mesi animeranno strade e piazze cittadine. Il teatro degli Animosi sarà il cuore di una festa aperta a tutta la città pensata per raccontare le tante iniziative che animeranno Carrara nei prossimi mesi. La serata di sabato inizierà alle 19 con i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della sindaca di Carrara Serena Arrighi, interverranno l’assessora regionale alla Cultura e Pari opportunità Cristina Manetti e l’assessora comunale Gea Dazzi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capitale dell’arte. In teatro artisti e ospiti per illustrare gli eventi Notizie correlate Leggi anche: "Brovade e muset", ma anche la grande musica classica, arte e teatro. Gli eventi da non perdere nel fine settimana Leggi anche: Novelle popolari, arte e il concerto dell'’Orchestra del Maggio Fiorentino: gli eventi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bando da 700 mila euro per la seconda edizione di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026; Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, dalla Regione Siciliana fondi per i progetti scolastici; Villa Zito rende omaggio a Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea: incontro tra memoria e territorio; Gibellina Capitale dell’arte contemporanea incontra Fondazione Sicilia, dialogo a Villa Zito. Capitale dell’arte. In teatro artisti e ospiti per illustrare gli eventiSabato 9 e domenica 10 due giorni di spettacolo agli Animosi per conoscere il programma delle iniziative da maggio a dicembre . lanazione.it Gibellina 2026, dentro il sistema degli incarichi della Capitale dell’arte contemporanea / 1Accanto alla governance artistica, iniziano a muoversi gli affidamenti. Il primo banco di prova è l’inaugurazione. Con delibera di Giunta del 31 dicembre 2025 viene approvato il programma delle ... tp24.it La Torre dei Conti torna a Roma Capitale: dopo i lavori di consolidamento e la copertura del manufatto, è stata riconsegnato dai Vigili del Fuoco. Questa mattina si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. Per l’occasione, sulla fa - facebook.com facebook Roma capitale dell'odio online: "record" per antisemitismo e contenuti prodotti da donne. I dati ift.tt/RqMfVve x.com