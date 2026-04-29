Nella notte di lunedì, a Marina di Ravenna, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni Carabinieri intervenuti sul posto. L'individuo è stato portato in caserma e il magistrato del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo l’obbligo di presentazione. Non sono stati riportati dettagli sulle motivazioni che hanno portato all’aggressione o sull’identità dell’uomo coinvolto.

? Cosa sapere Un uomo arrestato a Marina di Ravenna lunedì notte dopo aggressione ai Carabinieri.. Il magistrato del Tribunale di Ravenna ha convalidato l'arresto con l'obbligo di presentazione.. Lunedì notte un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Marina di Ravenna dopo aver minacciato i passanti e danneggiato un’auto in Viale delle Nazioni. L’individuo, colto in uno stato di forte alterazione, ha scatenato il caos tra i residenti della zona costiera, costringendo il Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna a intervenire prontamente su segnalazione dei cittadini tramite il 112. Scontri con le forze dell’ordine in Viale delle Nazioni. La pattuglia impegnata in un servizio di perlustrazione si è trovata di fronte a una situazione di violenza immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Marina di Ravenna: uomo folle aggredisce i Carabinieri

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