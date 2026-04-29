Caos a Madrid | assalti alle ambasciate per la maxi sanatoria

A Madrid si sono verificati momenti di tensione quando un gruppo di migranti ha tentato di entrare nell’ambasciata del Gambia. L’obiettivo era ottenere i documenti necessari per la regolarizzazione. La polizia è intervenuta per impedire l’accesso e ha gestito la situazione, che ha attirato l’attenzione dei media locali. Nessuna informazione ufficiale riguarda eventuali danni o feriti durante l’incidente.

? Cosa sapere Migranti tentano l'irruzione all'ambasciata del Gambia a Madrid per ottenere certificati di regolarizzazione.. La manovra di Pedro Sánchez per 500mila persone ha portato 5.500 richieste giornaliere ai servizi.. A Madrid decine di migranti hanno tentato l’irruzione presso l’ambasciata del Gambia per ottenere i certificati necessari alla regolarizzazione, costringendo la Policía Nacional e la polizia municipale a un intervento immediato per liberare i cancelli dell’edificio diplomatico. L’episodio si è verificato nell’ambito della recente decisione del governo spagnolo di regolarizzare la posizione di 500mila persone. Il primo ministro Pedro Sánchez ha difeso con fermezza questa manovra, sostenendo che la Spagna sia figlia delle migrazioni e non diventerà mai madre della xenofobia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Madrid: assalti alle ambasciate per la maxi sanatoria Notizie correlate Migranti, la maxi sanatoria di Sanchez genera il caos: assaltata l’ambasciata del GambiaLa Spagna ha di recente regolarizzato la posizione di 500mila migranti, un’operazione difesa a spada tratta dal premier Pedro Sánchez, secondo il... Allerta terrorismo in Italia, rafforzata la vigilanza su 28mila obiettivi sensibili, dalle ambasciate Usa alle stazioniDopo l’escalation in Medio Oriente il Viminale rafforza la sicurezza su 28mila siti sensibili: ambasciate, luoghi di culto, infrastrutture...