Campionato nazionale dei barbieri primo posto per il napoletano residente a Carini Antonio Orlando
Domenica 19 aprile, a Catania, si è svolto il campionato nazionale dei barbieri e un professionista napoletano residente a Carini ha ottenuto il primo posto assoluto. L’evento ha visto la partecipazione di diversi barbieri provenienti da varie regioni italiane. La competizione ha riguardato tecniche di taglio, rasatura e acconciature maschili. Il vincitore ha ricevuto riconoscimenti ufficiali e un premio per il risultato raggiunto.
Importante successo per un barbiere originario di Napoli e residente a Carini, in provincia di Palermo, che domenica 19 aprile ha conquistato il primo posto assoluto al campionato nazionale dei barbieri svoltosi a Catania. Antonio Orlando ha vinto la competizione, sbaragliando la concorrenza dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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