Campionato nazionale dei barbieri primo posto per il napoletano residente a Carini Antonio Orlando

Domenica 19 aprile, a Catania, si è svolto il campionato nazionale dei barbieri e un professionista napoletano residente a Carini ha ottenuto il primo posto assoluto. L’evento ha visto la partecipazione di diversi barbieri provenienti da varie regioni italiane. La competizione ha riguardato tecniche di taglio, rasatura e acconciature maschili. Il vincitore ha ricevuto riconoscimenti ufficiali e un premio per il risultato raggiunto.