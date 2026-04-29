La Consulta Mobilità della Campania ha annunciato la nomina di Casillo come rappresentante responsabile del coordinamento delle attività legate ai trasporti nella regione. L’organismo si occupa di gestire e pianificare interventi per migliorare il settore dei trasporti pubblici e privati. La presenza di Casillo all’interno della Consulta mira a facilitare l’attuazione di progetti e interventi strategici nel settore della mobilità regionale.

Consulta Mobilità Campania, Casillo: “Organismo operativo per migliorare i trasporti”. Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità. La Consulta nasce per trasformare il confronto in un metodo di lavoro. All’incontro, ospitato presso l’auditorium della Regione Campania, hanno preso parte amministrazioni locali, sigle sindacali e oltre 120 delegati tra associazioni di categoria e comitati. Un momento di ascolto e partecipazione che segna l’avvio di un percorso fondato sul dialogo continuo, sull’approfondimento delle criticità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania, Consulta Mobilità: Casillo “organismo operativo sui trasporti”

Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità

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