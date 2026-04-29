Campania Consulta Mobilità | Casillo organismo operativo sui trasporti
La Consulta Mobilità della Campania ha annunciato la nomina di Casillo come rappresentante responsabile del coordinamento delle attività legate ai trasporti nella regione. L’organismo si occupa di gestire e pianificare interventi per migliorare il settore dei trasporti pubblici e privati. La presenza di Casillo all’interno della Consulta mira a facilitare l’attuazione di progetti e interventi strategici nel settore della mobilità regionale.
Consulta Mobilità Campania, Casillo: “Organismo operativo per migliorare i trasporti”. Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità, organismo voluto dalla Giunta regionale della Campania per rilanciare il dialogo permanente tra istituzioni, territori, associazioni, sindacati e utenti sui temi del trasporto pubblico e della mobilità. La Consulta nasce per trasformare il confronto in un metodo di lavoro. All’incontro, ospitato presso l’auditorium della Regione Campania, hanno preso parte amministrazioni locali, sigle sindacali e oltre 120 delegati tra associazioni di categoria e comitati. Un momento di ascolto e partecipazione che segna l’avvio di un percorso fondato sul dialogo continuo, sull’approfondimento delle criticità e sulla valorizzazione delle buone pratiche.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Si è insediata la nuova Consulta Regionale della Mobilità
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