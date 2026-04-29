Cammina in mezzo a via Nonantolana e prende a pugni gli agenti | arrestato un 38enne

Nella mattina di ieri, 28 aprile, la Polizia di Stato di Modena è intervenuta in via Nonantolana per fermare un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. Durante il fermo, l’uomo ha colpito con pugni alcuni agenti, che sono stati costretti a bloccarlo. L’uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattina di ieri, 28 aprile, la Polizia di Stato di Modena è intervenuta per bloccare un 38enne italiano, un volto già noto agli uffici della Questura, accusato ora dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.Tutto ha avuto inizio in seguito a una concitata chiamata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Terracina, aggredisce vicina con un bastone e prende a pugni gli agenti: arrestatoL’intervento della polizia nel pomeriggio a seguito di una segnalazione per una lite familiare in un condominio della zona Terracina, 18 febbraio... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La messa alla prova è un lungo cammino. In mezzo alla natura; Cammina in mezzo a via Nonantolana e prende a pugni gli agenti: arrestato un 38enne; Camminare nella natura aumenta la creatività fino al 50%; Italia, Paese di Cammini. i ragazzi di Canta, suona e cammina in marcia oggi per la Pace! Oggi 29 aprile Pompei è tornata a essere voce di speranza, accogliendo migliaia di studenti da oltre cento scuole campane in occasione della XXIX Marcia della Pace. Un fiume di giovani h - facebook.com facebook