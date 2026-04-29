Cambiocampo Altrecose a Milano

A Milano si tiene un torneo di tennis chiamato Cambiocampo, organizzato da Altrecose. Molti credevano che dopo la fine delle carriere di Federer, Nadal e Djokovic non ci fosse più spazio per grandi nomi nel mondo del tennis. Tuttavia, l'evento dimostra che la scena sportiva continua a essere viva e ricca di competizioni. La manifestazione coinvolge diversi giocatori e atleti che si sfidano sui campi della città.

Chi pensava che dopo Federer, Nadal e Djokovic non ci fosse più nulla da chiedere al tennis si sbagliava. La nuova era dorata del tennis è appena iniziata e Giri Nathan l'ha osservata sin dall'inizio e ce la racconta in un incontro con Federico Russo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.it Notizie correlate Cambiocampo (Altrecose), a RomaChi pensava che dopo Federer, Nadal e Djokovic non ci fosse più nulla da chiedere al tennis si sbagliava. Salone Internazionale del Libro: Giri Nathan, autore di Cambiocampo (Altrecose)Il fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta Cambiocampo - il nuovo numero di Altrecose - di Giri Nathan.