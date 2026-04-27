Cambiocampo Altrecose a Roma

A Roma si svolge un torneo di tennis che ha attirato l’attenzione degli appassionati, dimostrando che dopo le grandi stagioni di Federer, Nadal e Djokovic, ci sono ancora eventi di rilievo. La competizione vede la partecipazione di diversi giocatori, alcuni dei quali si sono già distinti in passato, mentre altri cercano di emergere nel circuito. Il torneo si svolge sui campi in terra battuta, attirando pubblico e media da tutto il mondo.

Chi pensava che dopo Federer, Nadal e Djokovic non ci fosse più nulla da chiedere al tennis si sbagliava. La nuova era dorata del tennis è appena iniziata e Giri Nathan l'ha osservata sin dall'inizio e ce la racconta in un incontro con Nicola Ghittoni, redattore del Post e conduttore del podcast Morning. Ingresso libero fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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