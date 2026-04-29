calciomercato juve sono 4 i bocciati di spalletti pronti a fare le valigie in estate la lista

Durante la sessione di calciomercato estiva, quattro giocatori considerati bocciati da mister Spalletti potrebbero lasciare la squadra. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e riguarda i possibili trasferimenti di questi calciatori pronti a cambiare club. La lista, al momento, non include dettagli sui nomi, ma si parla di un interesse di altre squadre a livello di mercato. La prossima finestra di trasferimenti potrebbe quindi portare a importanti novità.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, sono ben 4 i bocciati di mister Spalletti pronti a fare le valigie nella sessione di trasferimenti estiva. Ecco la lista. La Juve si prepara a una profonda epurazione in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica, diversi elementi sono ormai ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti. MERCATO JUVE LIVE Tra i profili in uscita spiccano Lois Openda ed Edon Zhegrova, ormai destinato alla cessione. Anche per Teun Koopmeiners e Federico Gatti si profila un ruolo marginale. La dirigenza valuta inoltre il futuro di Emil Holm e Joao Mario, che potrebbero rientrare in uno scambio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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