Durante questa sessione di calciomercato, la Juventus ha individuato diversi giocatori considerati fuori dal progetto e pronti a lasciare la squadra in estate. La rosa si prepara a cambiare, con alcuni elementi che potrebbero partire nelle prossime settimane. Le trattative e le decisioni sul futuro di questi calciatori sono in corso, mentre i nomi dei potenziali partenti sono stati resi noti.

Calciomercato Juve, sono diversi i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Vediamo di chi si tratta. La Juve riflette su una stagione che sta tradendo le aspettative iniziali. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, i rinforzi estivi individuati per riportare il club al successo non si sono rivelati utili, anzi, quasi nessuno dei nuovi acquisti ha fatto la differenza. La conseguenza è una crescita lenta e poco efficace, poiché i trascinatori della squadra di Luciano Spalletti sono rimasti quei calciatori che la società avrebbe voluto tenere solo come valide alternative. Lo stesso Giorgio Chiellini ha ammesso nel post-partita contro il Galatasaray che qualcuno ha mostrato evidenti difficoltà a mantenere il livello richiesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Ecco chi sono e tutte le novità

Calciomercato Juve, tanti i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie. Tutte le novitàdi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, sono diversi i bocciati in casa bianconera che in estate potrebbero fare le valigie.

Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Ecco di chi si trattaCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate.

CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO

Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Juve.

Temi più discussi: Mercato a zero per la Juve: Goretzka e Bernardo Silva in lista; Calciomercato Juve, fuori i nomi: chi va e chi viene. Ecco la lista per Spalletti; La Juve di Spalletti: senza Di Gregorio, David, Openda e... Lo mosse del tecnico sul mercato; Juve spuntata: colpa delle follie di calciomercato pagate care...

Juve, colpo Tonali e addio Vlahovic: arriva il doppio annuncioL’ex Milan è legato al Newcastle da un contratto che scade a giugno 2030 ... calciomercato.it

Juventus, sarà rivoluzione tra i pali: Di Gregorio più 20 milioni per il nuovo portiereRibaltone in porta per la Juventus: Di Gregorio in bilico, gli obiettivi dei bianconeri per il ruolo di numero uno ... calciomercato.it

La Juventus blinda il suo motore: pronto il rinnovo per Locatelli con una scadenza record fissata al 2030. #Locatelli #Juve #Rinnovo #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve live Le ultime x.com