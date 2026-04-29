Il club sta considerando se confermare D'Aversa come allenatore, mentre De Rossi si sta distinguendo per le sue prestazioni e il suo comportamento. Il presidente ha dichiarato di conoscere bene De Rossi, apprezzandone sia le qualità umane che quelle professionali. La decisione sulla guida tecnica sarà presa a breve, mentre il tecnico attuale è sotto osservazione. De Rossi continua a essere valutato come possibile futuro alla guida della squadra.

"De Rossi sta facendo bene, è una persona per bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore. Non ho considerato oggi un'ipotesi De Rossi in quanto oggi abbiamo un allenatore, D'Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con Petrachi, per scegliere la soluzione migliore". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "Stiamo valutando la permanenza di D'Aversa"

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