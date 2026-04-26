Nico Paz spaventa | È in ospedale e lo stiamo valutando

Un giocatore della squadra di calcio è stato ricoverato in ospedale e si stanno svolgendo delle valutazioni sulla sua condizione. La notizia è arrivata dopo una partita di campionato, durante la quale la squadra ha superato il Como, lasciando alle spalle l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra si concentra ora sul proseguimento del campionato e sulla gestione dell’infortunio.

2026-04-26 18:13:00 Calcio italiano: Lui COME lasciato alle spalle l’eliminazione in semifinale del Coppa Italia contro l’Inter, battendo il Como per non perdere terreno con la Campioni. Tuttavia, Nico Pace è stato spaventato da un colpo alla testa con Marcandalli che si è conclusa con l’argentino in viaggio verso l’ospedale. Il fatto è avvenuto intorno a 30? e, quando è stato medicato dai medici dell’ambulanza COME, La Gazzetta dello Sport lo ha rivelato Nico Pace “Non riuscivo a vedere bene.” Ha provato a continuare e ha anche colpito un colpo di testa al centro Alex Valle dal settore sinistro che si è schiantato contro il palo. Ma, al rientro dalla sosta, non è uscito dall’ingresso dello spogliatoio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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