CFiorentino da maggio e per tutta l’estate sarà possibile ammirare la suggestiva chiesa di San Francesco in stile romano-gotico

A partire da maggio e per tutta l’estate, sarà possibile visitare la chiesa di San Francesco a Castiglion Fiorentino, nota per il suo stile romano-gotico. La chiesa rimarrà aperta al pubblico durante i mesi estivi, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare le sue caratteristiche architettoniche e il suo interno. L’apertura si protrarrà fino alla fine di agosto, senza interruzioni.

Arezzo, 29 aprile 2026 – Dal prossimo mese di maggio e per tutta l’estate sarà possibile ammirare la suggestiva chiesa di San Francesco in stile romano-gotico a Castiglion Fiorentino. Grazie alla sinergia della Parrocchia della Chiesa della Collegiata, dell’Ente Serristori e sotto l’impulso dell’amministrazione comunale e nell’anno in cui si ricordano i 800 anni dalla morte di San Francesco Castiglion Fiorentino omaggia il Patrono d’Italia aprendo la chiesa a lui intitolata. A pochi giorni dall’inaugurazione del M aggio Castiglionese, il taglio del nastro è previsto per venerdì ore 10.00 a Porta Fiorentina, si amplia l’offerta culturale della città di Castiglion Fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C.Fiorentino, da maggio e per tutta l’estate sarà possibile ammirare la suggestiva chiesa di San Francesco in stile romano-gotico

Notizie correlate

Riapre il Villaggio dei Tulipani a Favria: dal 28 marzo sarà possibile ammirare le enormi distese colorateRiapre il 28 marzo il Villaggio dei Tulipani di Favria, vicino Torino: sarà possibile anche quest'anno ammirare gli oltre 250.

Chiesa Juve, possibile svolta per l’estate: ecco la nuova posizione del LiverpoolOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Altissimu, onnipotente, bon Signore. Il Cantico delle Creature e il fiore della mistica francescana. Omaggio a san Francesco d’Assisi | 1226 – 2026. Fino al 26 maggio; Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioni; Il Mio Cantico Libero, 150 brani di giovani under 35 al contest per 800 anni di San Francesco; Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della Liberazione.

C.Fiorentino, da maggio e per tutta l’estate sarà possibile ammirare la suggestiva chiesa di San Francesco in stile romano-goticoGrazie alla sinergia della Parrocchia della Chiesa della Collegiata, dell’Ente Serristori e sotto l’impulso dell’amministrazione comunale e nell’anno in cui si ricordano i 800 anni dalla morte di San ... lanazione.it

Castiglion Fiorentino sboccia con il Maggio Castiglionese 2026: un’esplosione di fiori, cultura e tradizioniCon l’arrivo della primavera, Castiglion Fiorentino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Un borgo in fiore pronto ad accogliere la primavera appena iniziata ... msn.com

PAOLA, TRENI STRAORDINARI PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO: PARTENZE NOTTURNE VERSO COSENZA, SAPRI E LAMEZIA Servizi aggiuntivi nella notte tra il 4 e il 5 maggio per agevolare il rientro dei fedeli dopo i festeggiamenti del Patrono della - facebook.com facebook

fede : Frate Sole,Suor Acqua,Frate Lupo. Un caro Santo Italiano. Dino Campana. "Il cantico di Frate Sole è un testo di un candore commovente" foto in alto la Cripta di San Francesco ad Assisi,qui in basso la Basilica x.com