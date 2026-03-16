Riapre il Villaggio dei Tulipani a Favria | dal 28 marzo sarà possibile ammirare le enormi distese colorate
Il Villaggio dei Tulipani a Favria riapre il 28 marzo, offrendo ai visitatori l’opportunità di passeggiare tra le vaste distese di fiori colorati. La manifestazione torna quest’anno con oltre 250.000 tulipani in fiore, creando un paesaggio di grande impatto visivo. La riapertura segna l’inizio di una nuova stagione dedicata alla fioritura e alla scoperta di questa attrazione.
Riapre il 28 marzo il Villaggio dei Tulipani di Favria, vicino Torino: sarà possibile anche quest'anno ammirare gli oltre 250.000 tulipani olandesi e partecipare a diverse attività organizzate dall'azienda agricola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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