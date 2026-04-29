Nella tarda mattinata, un incendio ha coinvolto una copertura di un edificio residenziale in via San Giovanni Bosco 31, a Bergamo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato tredici persone. Quattro di loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L’incendio ha provocato danni alla copertura dell’edificio, che si è sviluppato in modo rapido. I soccorritori hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L’allarme nella tarda mattinata per un incendio in un edificio residenziale di via San Giovanni Bosco 31, a Bergamo. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile, rendendo necessario un rapido e massiccio intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 ed è proseguito fin dopo le 16. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con cinque mezzi, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della copertura dell’edificio. L’obiettivo principale è stato quello di contenere il rogo ed evitare che si propagasse ai piani sottostanti. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento da parte degli uomini in divisa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brucia la copertura di una palazzina in città. Tredici evacuati, quattro finiscono all’ospedale

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