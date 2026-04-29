Brescia rinascita a Livorno Parco | bollette giù del 60%

A Brescia sono stati inaugurati 94 appartamenti in via Livorno, risultato di un investimento di 30 milioni di euro. Questa iniziativa ha portato a una riduzione del 60% delle bollette energetiche per le nuove abitazioni. L'apertura si inserisce nel progetto di rinnovo e rilancio dell’area, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative più sostenibili e più economiche per i residenti.

? Cosa sapere A Brescia inaugurati 94 appartamenti di via Livorno dopo un investimento di 30 milioni.. L'efficientamento energetico degli edifici Aler riduce le bollette degli inquilini del 60%.. A Brescia, in via Livorno 68, gli assessori Franco e Maione hanno inaugurato il nuovo complesso Livorno Parco, segnando la conclusione di un intervento da 30 milioni di euro che trasforma 94 appartamenti, di cui 89 gestiti da Aler, in abitazioni moderne e sicure. Il quartiere respira una nuova aria. vive tra le mura degli edifici B, C, D e H, il cambiamento non è solo estetico, ma strutturale. Le case, che prima pesavano sulle spalle delle famiglie per i costi energetici e le fragilità edilizie, sono state completamente rinnovate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, rinascita a Livorno Parco: bollette giù del 60% Notizie correlate Lecco, addio ai vecchi neon nelle scuole: cambiano tre plessi, bollette giù del 60%Neon al tramonto nelle aule di via Aldo Moro, via Gilardi e via Mentana: la giunta ha approvato il progetto da 144mila euro, lavori entro settembre... Brescia, la festa chiude il piano di riqualificazione di via Livorno: bonifica e riapertura. Risanato anche l’ultimo parcoBrescia, 23 marzo 2026 – Una festa, per inaugurare il parco di via Livorno, tornato fruibile dopo tre anni, ma anche celebrare la fine delle... Una raccolta di contenuti 12 milioni per le case Aler: ecco come cambia Livorno ParcoA Brescia prende forma uno dei più rilevanti interventi recenti sull’edilizia residenziale pubblica. In via Livorno 68 è stato inaugurato il complesso Li ... elivebrescia.tv Brescia, conclusi i lavori del complesso Aler in via LivornoL'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco: «Case più sicure ed efficienti, risparmi in bolletta fino al 60%». Si tratta di 94 appartamenti, 89 dei quali di proprietà dell'azienda ... quibrescia.it