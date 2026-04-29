Borgo Stazione al via il nuovo piano di spazzamento potenziato

Venerdì 1° maggio partirà un nuovo piano di spazzamento potenziato a Borgo Stazione, promosso dal Comune di Udine in collaborazione con Net. Si tratta di un intervento sperimentale che interesserà le strade dell’area, con l’obiettivo di migliorare la pulizia pubblica. L’attività sarà svolta su base temporanea e prevede un incremento delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade rispetto alle modalità precedenti.

Avrà inizio venerdì 1° maggio il nuovo piano sperimentale di spazzamento stradale potenziato nell’area di Borgo Stazione, promosso dal Comune di Udine in collaborazione con Net. Oggi l'area è interessata da interventi settimanali effettuati con la macchina spazzatrice per la pulizia ordinaria.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Castellabate, al via il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradaleAl via, da ieri, 1 aprile, a Castellabate, il nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti e spazzamento stradale. Ast Ascoli, potenziato l’organico. Dalle assunzioni al nuovo bandoQuattordici nuove assunzioni nel mese di febbraio per l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Borgo Stazione, dal 1° maggio al via il nuovo piano sperimentale di spazzamento potenziato; UDINE | RISSA TRA AFGHANI E FILIPPINI IN BORGO STAZIONE, UNO FINISCE ALL’OSPEDALE: CONDANNAT…; Modifiche ai treni regionali tra Firenze e Borgo S. Lorenzo per lavori sulla linea; Aggressione in Borgo Stazione, condannato cittadino afghano. Borgo stazione passato al setaccio, oltre 200 persone identificateUDINE - Una vasta operazione di sicurezza e contrasto al crimine ha interessato nelle ultime ore la città di Udine, con un doppio fronte di interventi condotti dalla Polizia di Stato su disposizione ... ilgazzettino.it Borgo stazione, depositato l'emendamento jolly: si spera nei 10 milioni di euro per un project financing per la riqualificazioneUna pioggia di milioni anche per Udine nella manovra di assestamento regionale in corso di discussione: il capoluogo ci spera e incrocia le dita. In particolare, grazie agli stanziamenti ulteriori ... ilgazzettino.it Borgo Stazione, al via il nuovo piano di spazzamento potenziato Da venerdì 1° maggio parte la sperimentazione del nuovo servizio di pulizia rafforzata nelle strade di Borgo Stazione, realizzato dal Comune di Udine insieme a Net. Oltre agli interventi or - facebook.com facebook