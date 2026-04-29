Bond | la sfida di Lennie James per il nuovo volto di 007

Lennie James ha presentato Patrick Gibson come possibile nuovo volto di 007 durante i BAFTA Games Awards. La proposta ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli appassionati di cinema e videogiochi. James ha suggerito il nome di Gibson come candidato per interpretare il celebre agente segreto in un futuro progetto. La discussione riguarda principalmente il casting e le possibilità di un cambiamento di interprete nel franchise di Bond.

? Cosa sapere Lennie James propone Amazon Patrick Gibson come nuovo James Bond ai BAFTA Games Awards.. Il casting cinematografico potrebbe seguire il protagonista del videogioco 007 First Light di IO Interactive.. Lennie James ha lanciato un appello diretto ad Amazon durante i BAFTA Games Awards 2026, sostenendo che Patrick Gibson meriti di interpretare il celebre agente segreto anche nelle produzioni cinematografiche live action. L'attore britannico, che darà vita a John Greenway nel videogioco 007 First Light, ha espresso un giudizio estremamente positivo sulla performance dell'irlandese, definendolo una scelta eccellente per il ruolo che la casa produttrice sta cercando di assegnare per il prossimo capitolo della saga sul grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bond: la sfida di Lennie James per il nuovo volto di 007 Notizie correlate Nuovo James Bond: Louis Partridge punta al record di età per 007Il futuro della saga di James Bond potrebbe prendere una direzione inaspettata con l’ipotesi che Louis Partridge diventi il nuovo protagonista della... James Bond: Denis Villeneuve ha scelto un nuovo 007? Spunta il nome di Louis PartridgeMentre il conto alla rovescia per Dune: Parte 3 è ufficialmente iniziato, l’attenzione del mondo del cinema si sta già spostando sul prossimo,... Aggiornamenti e dibattiti James Bond: una star del franchise sostiene un volto emergente per il rebootScopri chi potrebbe essere il nuovo James Bond: un attore emergente si fa strada tra i candidati per il reboot Amazon del franchise di 007. cinefilos.it Patrick Gibson dovrebbe interpretare James Bond anche nei film, secondo una co-star di 007 First LightDurante i BAFTA Games Awards 2026, il noto attore Lennie James - scelto per interpretare John Greenway in 007 First Light - ha speso parole entusiaste per Patrick Gibson, protagonista del videogioco. it.ign.com