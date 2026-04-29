Bologna e la mappa del gusto | pizza regina e boom nel Ghetto

A Bologna, nel quartiere Ghetto, gli ordini di cibo sono aumentati del 140% nel 2025, secondo i dati di Deliveroo. La pizza Margherita si conferma il piatto più richiesto tra i residenti e i visitatori della città, dominando le preferenze di consumo nei vari quartieri. La crescita degli ordini nel Ghetto si accompagna a una maggiore attenzione verso le specialità locali e le pizzerie presenti nella zona.

? Cosa sapere Pappare’ Bologna registra un aumento del 140% degli ordini nel Ghetto nel 2025.. La pizza Margherita domina i consumi tra i quartieri di Bologna secondo Deliveroo.. Dopo nove anni di servizio nelle strade bolognesi, i dati raccolti da Deliveroo tracciano una geografia del gusto che vede la Margherita come regina indiscussa tra i quartieri, mentre il Ghetto Ebraico registra un’esplosione senza precedenti per Pappare’ Bologna. La mappa urbana dei consumi a Bologna non è solo una lista di ristoranti, ma un riflesso dei movimenti quotidiani che attraversano le piazze e le vie della città. In questo scenario, la tradizione della pizza non accenna a cedere il passo, mantenendo una posizione di leadership costante in ogni zona della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna e la mappa del gusto: pizza regina e boom nel Ghetto Notizie correlate Pizza XXL e ingredienti locali: il paradiso del gusto vicino al Lago di BolsenaA due passi dal Lago di Bolsena esiste un luogo in cui la pizza diventa protagonista assoluta, tra formati xxl e ingredienti legati al territorio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tram a Bologna, la mappa dei cantieri e le novità: via Emilia Ponente a doppio senso; Da Bologna alla Riviera, ecco la mappa delle vincite dimenticate; Deliveroo celebra 9 anni a Bologna: la mappa dei gusti, i trend e la Top 10 dei ristoranti preferiti; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Deliveroo celebra 9 anni a Bologna: la mappa dei gusti, i trend e la Top 10 dei ristoranti preferitiPer celebrare i 9 anni di presenza nel capoluogo emiliano, Deliveroo ha lanciato il premio Miglior ristorante della città 2026. La classifica è stata elaborata analizzando le valutazioni lasciate da ... foodaffairs.it Deliveroo celebra 9 anni a Bologna, la mappa dei gusti: il Cinese in Bolognina, la Varietà in zona Murri, la Margherita unisce tuttiBoom delle cucine internazionali e crescita delle colazioni. La Margherita è il piatto più ordinato in tutti i quartieri. In zona Saragozza c’è più passione per il gelato, in Bolognina si ama il cibo ... agroalimentarenews.com - BOLOGNA Parco dei Giardini Margherita - Saremo ospiti della manifestazione Giardini&Terrazzi dall'8 al 10 maggio 2026 con orario 10:00 19:00 Sabato 9 maggio h. 10:00 Sfilata Canina organizzata in favore del Rifugio in ambito della mostra mercato Giardi - facebook.com facebook A Bologna si è reso onore alla medaglia d'oro al Valor civile Stefano Biondi, poliziotto caduto in servizio nel 2004, intitolando col suo nome la sede del compartimento #Poliziastradale Emilia-Romagna #pernondimenticare #28aprile x.com