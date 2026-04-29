Bologna si prepara a ospitare il World Market Fair dal 24 al 26 giugno 2026, evento che coinvolgerà più di venti delegazioni internazionali. La manifestazione si concentrerà sull'uso dell'intelligenza artificiale e della ricerca scientifica applicata al mondo del business e dell'industria. La fiera si svolgerà presso BolognaFiere, offrendo uno spazio di confronto e aggiornamento sulle tecnologie digitali più avanzate.

? Cosa sapere BolognaFiere ospita il WMF dal 24 al 26 giugno 2026 con oltre 20 delegazioni.. L'evento integra intelligenza artificiale e ricerca scientifica per il business globale e industriale.. Dal 24 al 26 giugno 2026, BolognaFiere ospiterà il WMF-We Make Future, la fiera internazionale B2B dedicata all’innovazione digitale che vede già confermate oltre 20 delegazioni estere e i primi grandi nomi del settore tecnologico. L’architettura della manifestazione si sta delineando attorno a un ecosistema complesso dove l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie diventano il motore per il business globale. Il progetto, ideato da Lombardo,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna al centro del digitale: l’AI guida il business globale nel 2026

Notizie correlate

Leggi anche: UCapital24: Il Fintech italiano che connette Wall Street all'Europa corre nel 2025. Utile in crescita e AI al centro della strategia globale.

Guida operativa all’inserimento del PEI in formato digitale nel SIDI: dalla progettazione educativa alla gestione digitale del Piano Educativo IndividualizzatoLa guida analizza in modo sistematico la gestione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) nella piattaforma SIDI, collocandola all’interno del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tre americani, una prima mondiale: Bologna al centro della musica; A Bologna, mercoledì 6 maggio, al via un convegno su infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio in Emilia-Romagna; Due anni del Centro diurno Osservanza: un modello di cura che mette al centro gli adolescenti; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia.

Bologna-Roma, Gasperini: Il centro del club non sono io, ma società e tifosiDopo la vittoria contro il Bologna, la Roma di Gasperini continua a credere nel quarto posto: Adesso stiamo anche recuperando giocatori importanti, così è evidente che siamo più competitivi, ... sport.sky.it

In trasferta a Bologna: cosa vedere in città prima della partita al Dall’Ara.Guida alla trasferta a Bologna: cosa vedere prima della partita al Dall’Ara, tra Piazza Maggiore, portici, Due Torri e cucina. agendaonline.it

Si fermano Rowe e Cambiaghi: il comunicato del Bologna sui due infortuni - facebook.com facebook

Napoli vs Bologna 1 Al via la prima fase di vendita! Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com