Mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Sarpsborg 08 e BodoGlimt, valida per il recupero del primo turno dell'Eliteserien norvegese. Il BodoGlimt, impegnato in precedenza in Champions League, torna in campo contro il Sarpsborg 08, squadra che gioca in casa. La sfida si svolge nell'ambito del campionato norvegese di prima divisione.

Si recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del Sarpsborg 08. Dopo la tranquilla salvezza dello scorso anno i biancoblu hanno cambiato guida tecnica affidando la panchina a Sel che torna ad allenare i club dopo l’esperienza con le nazionali giovanili. Inizio comunque promettente per una squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sarpsborg 08-Bodo/Glimt (mercoledì 15 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

Goztepe-Galatasaray (mercoledì 08 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRecupero del 27esimo turno di Superlig turca con il Galatasaray di Okan Buruk capolista del torneo impegnato sul campo del Goztepe attualmente quinto...