Boato in via delle Fabbriche crolla il soffitto a cassettoni di un vecchio palazzo | FOTO

Un forte boato si è verificato in via delle Fabbriche, nel centro storico di Viterbo, tra piazza Fontana Grande e via Cardinal La Fontaine. Durante l’incidente, è crollato il soffitto a cassettoni di un vecchio palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

Allarme in via delle Fabbriche, nel centro storico di Viterbo, tra piazza Fontana Grande e via Cardinal La Fontaine. Poco dopo le 9 del 29 aprile, i residenti hanno sentito un boato e, spaventati dall'improvviso fragore riconducibile a un crollo, hanno immediatamente contattato i soccorsi.Sul.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sicurezza, Palazzo Vecchio: "Rafforzati servizi della polizia municipale a cavallo" / FOTO“Con parchi e giardini che tornano a riempirsi sono stati attivati servizi mirati nelle principali aree verdi della città”, scrive in una nota... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Boato in via delle Fabbriche, crolla il soffitto a cassettoni di un vecchio palazzo | FOTO; Boato in via delle Fabbriche: crolla il solaio di un’abitazione; Crolla un solaio, paura in via delle Fabbriche; Solaio crolla all’interno di un palazzo disabitato in via delle Fabbriche. Crolla un solaio, paura in via delle FabbricheCrolla il solaio di un appartamento, paura in via delle Fabbriche. E' accaduto intorno alle 9 all'altezza del civico 18, quando i residenti della zona, adiacente a piazza Fontana Grande, hanno avverti ... civonline.it Con l’#auto sbanda e finisce #fuoristrada, #schianto e boato in #viaGammara ad #Alcamo: il mezzo finisce contro una casa LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook