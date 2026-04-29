Blitz della Volante in casa di un pusher sequestrate droghe e un piccolo arsenale

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha effettuato un intervento presso un'abitazione in cui si svolgeva un’attività di spaccio. Durante l’operazione sono state sequestrate diverse sostanze stupefacenti e un piccolo arsenale di armi bianche. L’appartamento era stato identificato come una centrale di distribuzione dello stupefacente, e l’intervento ha portato al sequestro del materiale illecito e alla contestuale denuncia dei soggetti coinvolti.

Una vera e propria centrale dello spaccio, difesa da un piccolo arsenale di armi bianche, è stata smantellata nella serata di ieri grazie all'intervento della Squadra Volante della Polizia di Stato di Modena. A finire in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Blitz in via Capo passero, denunciati due pusher: sequestrate un chilo e mezzo di drogheControlli anti-spaccio di droga della polizia a San Giovanni Galermo e nella zona di Trappeto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Blitz della Volante in casa di un pusher, sequestrate droghe e un piccolo arsenale; Blitz antidroga a Riva del Garda: la Polizia sequestra cento grammi di cocaina e arresta un giovane; Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare da casa: blitz della polizia dopo segnalazioni dei residenti; Ubriaco al volante in autostrada: in macchina aveva 176 chili di droga. A Torino un cittadino straniero armato di pugnale lungo 25 centimetri minacciava i passanti seminando panico e terrore. Immediatamente fermato, disarmato e arrestato grazie al pronto intervento di una volante della Polizia di Stato con l'utilizzo del taser. Il tas - facebook.com facebook