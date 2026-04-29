BimBimBici 2026 a Modena le strade tornano dei bambini per un giorno

Il 9 maggio 2026 si terrà a Modena la 25ª edizione di BimBimBici, evento nazionale che vede bambini e bambine scendere in strada per una giornata. Durante questa manifestazione, le vie della città vengono chiuse al traffico motorizzato e occupate dai piccoli ciclisti, che chiedono spazi più sicuri e adeguati alle esigenze dei più giovani. La giornata rappresenta un momento di partecipazione e sensibilizzazione per le famiglie e le istituzioni locali.

BimBimBici in programma per il 9 Maggio 2026, la 25ª edizione dell'evento nazionale in cui bambine e bambini scendono in strada per chiedere città a loro misura.https:fiabitalia.iteventibimbimbici-2026ore 10-12 - percorsi senza rotelle e prove bici cargo con la Cargoteca, al Parco Novi sad.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate 15 marzo 2026: i bambini tornano a scuola tra le macerieLa domenica del 15 marzo 2026 segna una svolta decisiva: i bambini israeliani, dopo due settimane di vita nei rifugi, stanno per tornare alle aule...